Das Bergsträßer Neujahrsbaby heißt Emma

Bergstraße. Während die meisten Bergsträßer den Morgen des freien Neujahrstages zum Ausschlafen nutzten, erblickte um 6.58 Uhr die kleine Emma im Kreiskrankenhaus in Heppenheim das Licht der Welt. Eigentlich war ihre Geburt für den 24. Dezember errechnet worden. Aber Emma ließ sich Zeit. Nachdem sie eine Woche über der Zeit war, kam dann ihre Mutter Jasmin Galm am Morgen des Silvestertages ins Krankenhaus, damit die Geburt eingeleitet werden konnte. Aber wieder ließ sich Emma Zeit. Erst am Neujahrstag setzen um 4 Uhr endlich die Wehen ein. Dann aber hatte es die neue Erdenbürgerin eilig, denn nach drei Stunden konnte Jasmin Galm ihre Tochter – 55 Zentimeter groß und 4150 Gramm schwer – in den Arm schließen. Als Hebamme Marie Schumacher ihren Dienst um 6.30 Uhr antrat, hatte sie nicht damit gerechnet, bereits gut 20 Minuten später dem ersten Baby im neuen Jahr auf die Welt geholfen zu haben. Im Namen der Krankenhausverwaltung überreichte sie den glücklichen Eltern Jasmin Galm und Oliver Paquet einen Korb mit allem, was ein Baby zum Start ins Leben gut gebrauchen kann. Aber nicht nur Emma kam am 1. Januar 2022 in Heppenheim zur Welt, auch Kira Lean, Lucian Uwe und Mustafa wurden an diesem Tag im Kreissaal in Heppenheim geboren – ein kinderreicher Start ins neue Jahr.

