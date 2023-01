Das alte Bensheimer Bahnhof-Foto stammt wohl aus den 1950er Jahren

Bergstraße. Am vergangenen Mittwoch haben wir in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ auf dieser Seite zwei Fotomotive vom Bensheimer Bahnhof veröffentlicht.

Als Entstehungszeit der historischen Aufnahme wurden dabei die 1950er oder 1960er Jahre genannt. Nach der Veröffentlichung erreichte uns folgende Zuschrift unseres Lesers Peter Kunert aus Lorsch:

„Ich freue mich immer sehr über die Fotos aus vergangenen Zeiten und den Vergleich mit der aktuellen Situation. Zum Foto vom Bensheimer Bahnhof möchte ich anmerken, dass es wohl kaum in den 1960er Jahren entstanden sein kann: Postbusse mit Anhängern wurden nach meiner Erinnerung nur noch bis Ende der 1950er Jahre eingesetzt.

Stehen schon Oberleitungsmaste?

Eine noch genauere Eingrenzung könnte getroffen werden, wenn man bei einer entsprechenden Vergrößerung des Fotos eventuell auch noch erkennen könnte, ob auf dem Bahngelände schon Oberleitungsmaste stehen.

Die Bahnstrecke wurde ab dem Winterfahrplan 1957 elektrisch betrieben, und so dürften die ersten Masten wohl am Anfang dieses Jahres aufgestellt worden sein. Die großen Turmmaste mit ihren Quertragewerken müssten dann eigentlich gut zu erkennen sein. Sie wurden vor einigen Jahren in den meisten Bahnhöfen abgebaut und durch kleinere Maste ersetzt.“ hol/BILD: Thomas Neu