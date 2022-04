Darmstädter Hauptbahnhof voll gesperrt

Darmstadt. Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Montagabend am Darmstädter Hauptbahnhof. Auslöser war ein herrenloser Möbeltresor, den Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 18.50 Uhr – in einer Plastiktüte auf einem Fahrkartenautomaten auf Bahnsteig 3/4 verstaut – entdeckt hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da eine Gefahrensituation nicht auszuschließen war, wurden die S-Bahn-Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Die rund 250 Reisenden aus einer gerade einfahrenden S-Bahn wurden evakuiert.

Zugverkehr eingestellt

Zur weitergehenden Einschätzung der Situation wurden Spezialkräfte der Bundespolizei angefordert. Parallel dazu wurde der Hauptbahnhof Darmstadt für Reisende gesperrt und der gesamte Zugverkehr eingestellt. Die gesamten Maßnahmen verzögerten sich, da selbst mehrfaches Röntgen des Tresors kein klares Ergebnis lieferte, so dass dieser letztlich aufgesprengt werden musste. Nach der Sprengung war klar: Der Tresor war ohne Inhalt – es bestand keine Gefahr mehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Sperrung des Hauptbahnhofs Darmstadt und des Zugverkehrs wurde gegen 23.50 Uhr wieder aufgehoben. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Unter der Telefonnummer 069 / 1301451100 können sich Zeugen an die Ermittler wenden. pol