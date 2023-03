Darmstädter Forschungsprojekt zu Künstlicher Intelligenz eröffnet

Darmstadt. in neues Forschungszentrum an der Technischen Universität Darmstadt soll Unternehmen, Start-ups und der Wissenschaft den Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern. In dem neuen Labor können KI-Systeme und -Anwendungen entwickelt, trainiert, getestet und evaluiert werden, wie das Hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung am Montag in Wiesbaden mitteilte. Branchen, die von dem Angebot profitieren könnten, seien beispielsweise die Finanzwirtschaft, die Biotechnologie, die Pharmabranche sowie Mobilität und Logistik.

"Nachhaltige und modernste KI-Recheninfrastruktur ist eine Voraussetzung für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen", erklärte Ministerin Kristina Sinemus (CDU), die das Labor am Montag in Darmstadt eröffnete. Mit dem KI-Innovationslabor werde ein deutschlandweit einzigartiges Zentrum geschaffen, das die Gründungsdynamik in Hessen erhöhen, die Innovationsfähigkeit des Landes steigern und einen Wettbewerbsvorteil leisten werde. Das Projekt werde mit rund zehn Millionen Euro gefördert.