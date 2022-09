Darmstädter Firmengebäude im Visier Krimineller

Darmstadt. Die Räume einer Firma in der Bad Nauheimer Straße in Darmstdat sind in der Zeit zwischen Freitag (23.) und Samstag (24.) in das Visier Krimineller geraten. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und suchten nach Wertvollem. Sie erbeuteten unter anderem Handys und Tablets.

Mit ihrer Beute traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.