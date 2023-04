Darmstadt will gegen KSC nächsten Schritt zum Aufstieg machen

Fußball. Mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC will der SV Darmstadt 98 dem angestrebten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Schritt näherkommen. Vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) ist die Zuversicht beim Zweitliga-Tabellenführer trotz der jüngsten Pleite in Düsseldorf groß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Heimspiele sind geil. Das wollen wir zeigen. Jeder, der am Freitag auf dem Platz steht, will das Spiel gewinnen", verkündete Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag und ergänzte: "Die Jungs haben mein vollstes Vertrauen. Sie sollen bei sich bleiben und sich gegenseitig antreiben."

Sechs Spieltage vor dem Saisonende liegen die Hessen mit 58 Punkten an der Tabellenspitze vor dem 1. FC Heidenheim (54) und dem Hamburger SV (53), der zeitgleich im Stadt-Derby gegen den Tabellenfünften FC St. Pauli (47) unter Erfolgsdruck steht. Lieberknecht will das aber ausblenden. "Wir schauen nur auf unser Spiel. Wir bleiben bei uns, nur das zählt. Der KSC wird Herausforderung genug", betonte der 49-Jährige. Immerhin hätten die Badener "gegen den HSV gewonnen und gegen Mannschaften von oben stets ihre Qualität gezeigt".

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Fußball Lilien kennen komplizierte Situationen Mehr erfahren Bergstraße Auch ohne Holland: Darmstadt will Negativserie in Düsseldorf beenden Mehr erfahren

Verzichten müssen die Hessen auf den kranken Kapitän Fabian Holland sowie die verletzten Frank Ronstadt und Oscar Vilhelmsson. Dafür setzt Lieberknecht umso mehr auf die lautstarke Unterstützung der Fans. "Am Bölle herrscht eine besondere Atmosphäre, auch wenn die Stimmung auch mal kritisch hinterfragt wird. Alle Leute in Darmstadt merken die Anspannung und den Kitzel. Und alle setzen sich dafür ein, dass noch mehr geht und es noch explosiver wird", sagte er.