Darmstadt schließt sich der Tempo-30-Initiative an

Darmstadt. Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Beitritt der Stadt zur „Städte-Initiative Tempo 30“ beschlossen. Die Initiative hat sich im Umfeld des Deutschen Städtetags gegründet und kritisiert, von diesem unterstützt, explizit, dass Kommunen nach wie vor nicht die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wann und wo Verkehrsgeschwindigkeiten angepasst und ortsbezogen angeordnet werden können.

Die Initiative zielt darauf ab, die zulässige Höchstgeschwindigkeit überall über die zuständigen Straßenverkehrsbehörden so anordnen zu können, wie es unter Abwägung aller relevanten umwelt-, verkehrs- und städtebaubezogenen Belange angemessen ist. Dabei spricht sie auch die Möglichkeit von Modellversuchen in einer Gruppe von Großstädten an – eine Maßnahme, an der der Darmstädter Magistrat ausdrücklich sein Interesse bekundet.

Städte-Initiative Tempo 30 Die Verkehrsdezernentinnen und Verkehrsdezernenten einiger deutscher Städte haben sich auf Initiative der Städte Leipzig und Freiburg zu der „Städte-Initiative Tempo 30“ zusammengefunden. Ziel ist es, ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen zu erreichen. Straßen sollen sicherer, leiser und sauberer werden und ihre Funktion als multifunktionale Orte zurückgewinnen. Erstunterzeichner waren – neben den Initiatoren Leipzig und Freiburg – die Städte Aachen, Augsburg, Hannover, Münster und Ulm. Kurze Zeit später ist die Stadt Bonn der Initiative beigetreten und nun Darmstadt. red

„Grundsätzlich ist die Ausweitung und Weiterentwicklung von Tempo 30-Bereichen – wo dies möglich und sinnvoll ist, auch auf Hauptverkehrsstraßen – ein wichtiges Ziel des Magistrats und Teil unserer Mobilitätsstrategie“, so der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch und Mobilitäts- und Umweltdezernent Michael Kolmer. „Durch die auf diese Weise erzielte Geschwindigkeitsreduktion ergeben sich vielfältige und umfassende positive Auswirkungen unter anderem in den Bereichen Lärmentlastung, Luftreinhaltung, Aufenthaltsqualität und städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie Verkehrssicherheit. Nicht zuletzt ermöglicht sie im Sinne der ökologischen Mobilitätswende eine gerechtere Aufteilung der zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen und Umverteilung zugunsten der Mobilitätsträger des Umweltverbundes sowie einen verbesserten Verkehrsfluss für den motorisierten Individualverkehr selbst.“ In Summe sei Tempo 30 ein Beitrag für mehr Lebensqualität in Darmstadt.

Für die Einführung von Tempo 30 steckt die Straßenverkehrsordnung nach wie vor gerade im Bereich von Hauptverkehrsstraßen einen sehr engen Rahmen.„Wir wollen, dass künftig die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten durch die jeweiligen Kommunen unter Abwägung der Belange in Hinblick auf Verkehrssicherheit, Emissionen wie Lärm und Luft, Verbesserung der Lebensqualität im öffentlichen Raum und Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden anordnen können. Dabei sollte keine Nachweispflicht nötige Voraussetzung sein“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. In Modellvorhaben sollten die Auswirken auf die oben genannten Ziele wissenschaftlich untersucht und evaluiert werden. Weiterhin sollten die immer vorgebrachten möglichen negativen Begleiterscheinungen wie Benachteiligung des straßengebundenen ÖPNV sowie Verdrängungseffekte in Nebennetze mit in die Untersuchung einbezogen werden und mögliche Lösungen eruiert werden.

„Darmstadt hat sich besonders zum Ziel gesetzt den Radverkehr zu fördern und unterstützt dies auch durch ein eigenes Sonderinvestitionsprogramm. Durch die Möglichkeiten Tempo 30 im Straßennetz vermehrt ausweisen zu können bzw. als Regelgeschwindigkeit anzusetzen, würde die Förderung des Radverkehrs noch mehr unterstützt und wir würden dem Ziel der Mobilitätswende mit einem für Darmstadt angestrebten Modal Split von 75 Prozent Umweltverbund zu 25 Prozent verbleibender Kfz-Anteil näher kommen“, ergänzt Mobilitäts- und Umweltdezernent Michael Kolmer. Gerade da wo zurzeit keine eigenen Radverkehrsanlagen vorhanden seien, würde eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit deutlich zur Verkehrssicherheit beitragen. red