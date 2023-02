Darmstadt dominiert - Lieberknecht: "Ziehe den Hut"

Sandhausen. Cheftrainer Torsten Lieberknecht ist vom Erfolgszug seines Clubs SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga begeistert. "Insgesamt ziehe ich den Hut vor meiner Mannschaft: Sie hat es geschafft, bei unserem täglich Brot in der Liga unglaubliche Leidenschaft zu zeigen. Genau das habe ich mir neben einer taktischen Ordnung gewünscht", sagte Lieberknecht am späten Freitagabend nach dem klaren 4:0 (2:0) beim SV Sandhausen. "Mit unserer effizienten Spielweise haben wir heute die Tore gemacht."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lilien sind nun seit 18 Zweitliga-Spielen ungeschlagen und eilen als Tabellenführer der 2. Liga weiter in Richtung Bundesliga-Rückkehr. Besonders glücklich war Rückkehrer Mathias Honsak, der nach monatelanger Pause zwei Tore erzielte. "Insgesamt bin ich überglücklich, nach der langen Leidenszeit jetzt wieder Gas geben zu können. Es freut mich, dass der Trainer mir heute das Vertrauen geschenkt hat und ich es zurückzahlen konnte", sagte Honsak, der mit seinen zwei Treffern für den 2:0-Halbzeitstand sorgte. Oscar Vilhelmsson und Emir Karic legten nach dem Wechsel nach.