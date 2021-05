Darmstadt-Dieburg wählt

Südhessen. Im nördlichen Bergsträßer Nachbar-Landkreis Darmstadt-Dieburg wird am Sonntag, 30. Mai, ein neuer Landrat gewählt. Eine eventuelle Stichwahl ist für Sonntag, 13. Juni, festgelegt.

AdUnit urban-intext1

Die Amtszeit des amtierenden Landrats Klaus Peter Schellhaas (SPD) endet am 30. September. Schellhaas – seit 2009 und damit seit zwei Wahlperioden im Amt – tritt am Sonntag erneut an. Als Gegenkandidaten stehen für die Wähler zur Verfügung: Robert Ahrnt (Grüne, derzeit stellvertretender Landrat), Tom Volkert (Die Linke) und Luke Laumann (Die Partei).

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt es seit dem Frühjahr eine Große Koalition aus SPD und CDU. Aus diesem Grund hat Lutz Köhler (CDU) auf eine Kandidatur bei der Landratswahl verzichtet. Bei der jüngsten Kreistagswahl im März kamen die SPD auf 32,2 Prozent der abgegebenen Stimmen, die CDU auf 25,6 Prozent, die Grünen auf 18,3 Prozent, FDP und AfD auf jeweils 6 Prozent. Dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gehören die 23 Städte und Gemeinden Alsbach-Hähnlein, Babenhausen, Bickenbach, Dieburg, Eppertshausen, Erzhausen, Fischbachtal, Griesheim, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Messel, Modautal, Mühltal, Münster (Hessen), Ober-Ramstadt, Otzberg, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim, Seeheim-Jugenheim und Weiterstadt an. hol