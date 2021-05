Darmstadt 98 verpflichtet Abwehrspieler Jannik Müller

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat Abwehrspieler Jannik Müller verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt im Sommer vom slowakischen Erstligisten Dunajska Streda zu den Hessen, bei denen er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieb. Vor seinem einjährigen Gastspiel in der Slowakei spielte Müller sechs Jahre lang für Dynamo Dresden. "In ihm erhalten wir einen zweitligaerfahrenen Innenverteidiger, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Wir sind davon überzeugt, dass uns Jannik mit seinem Einsatzwillen und seinen Qualitäten helfen wird", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann am Dienstag über den Neuzugang.

