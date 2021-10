Brand. Bei einem Dachstuhlbrand in der Darmstädter Innenstadt ist ein Mensch leicht verletzt worden. Anwohner und Nachbarn hätten den Brand am späten Dienstagabend aus dem Mehrfamilienhaus gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Alle acht Bewohner des Hauses haben demnach das Haus rechtzeitig verlassen, einer von ihnen erlitt eine leichte Rauchgasverletzung. Am frühen Mittwochmorgen wurde der Brand gelöscht. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

