Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennt

Viernheim. Wie die Polizei meldet, wurde am Dienstag (23.11.) gegen 17.20 Uhr wurde den Rettungskräften ein Brand in Viernheim im Bereich des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Lamberth-Straße gemeldet. Derzeit laufen die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr auf Hochtouren. Zwei Bewohner des Hauses konnten von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden und sind nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar nicht verletzt.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kommt es im Bereich des Brandortes zu Fahrbahnsperrungen und in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbehinderungen. Es wird gebeten, den Bereich zu meiden.

Weitere Angaben sind momentan nicht möglich.