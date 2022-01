Coronavirus: Erste Charge von Novavax geht an Gesundheitsämter in Hessen

Wiesbaden. Die erste Charge des Impfstoffs Novavax soll in Hessen zunächst nur den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt werden. Diese würden Sonderimpftermine und die lokale Verteilung organisieren, sagte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch. Die 130 000 bis 140 000 Impfdosen werden ab dem 21. Februar ausgeliefert, sie sollen vor allem für die Impfung von Beschäftigten etwa in Kliniken und Pflegeheimen genutzt werden. Novavax könnte für Skeptiker eine Alternative sein, weil er auf einer anderen Technologie basiert als die bisher verfügbaren Corona-Präparate.

