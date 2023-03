Corona-Wirtschaftshilfen summieren sich auf 17,8 Milliarden Euro

Coronavirus. Von Bund und Land sind insgesamt 17,8 Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen an hessische Unternehmen und Soloselbstständige geflossen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) zogen am Donnerstag in Wiesbaden eine positive Bilanz der staatlichen Unterstützung. "Heute können wir sagen: Die hessische Wirtschaft hat die Coronakrise gemeistert", resümierten sie.

"Die Folgen des Lockdowns und der strengen Corona-Regeln, die für viele Branchen einem zeitweiligen Berufsverbot gleichkamen, waren außergewöhnlich und existenzbedrohend", erläuterten die Minister. "Die staatlichen Hilfsprogramme waren aber wirksam." Zu den Hilfen zählten Zuschüsse, Darlehen, Kredite, Bürgschaften und zum größten Teil vorübergehende steuerliche Erleichterungen.