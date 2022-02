Corona: Unverändert hohe Zahl an Infektionen an der Bergstraße

Bergstraße. Während mit Blick auf leicht sinkende Zahlen auf Bundesebene die ersten Mutmaßungen die Runde machen, die Omikron-Welle könnte gebrochen sein, bestätigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Hessen und den Kreis Bergstraße das nicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag an der Bergstraße gestern bei 1432,4 und damit nach wie vor oberhalb der Grenze von 1400. Für Hessen nannte das RKI einen Wert von 1396,2.

Zudem musste der Kreis Bergstraße gestern zwei weitere Todesfälle melden. Es handelt sich hierbei um eine Person im Alter von 57 Jahren sowie um eine Person im Alter von 71 Jahren. Insgesamt gibt es damit 406 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

15 153 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 946 837. Insgesamt 9035 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 28 mehr als am Vortag. red