Bergstraße. Die Grüne Jugend (GJ) Bergstraße befasst sich mit Themen für die Kommunalwahl. Nachdem GJ-Sprecherin Lea May Ende Februar mit der jüngsten Landtagsabgeordneten in Thüringen Laura Wahl über Gleichstellung in der Politik geredet hatte, geht es am Montag (8.) um Schulen. Ab 19 Uhr diskutiert GJ-Mitglied Lisa Gesue mit den Schülerinnen Cäcilia Mertsch und Tonia Horn über Bildungspolitik. Sie sprechen über ihre Eindrücke während der Coronapandemie und über die Lehren aus der Krise. Stichwörter sind die Digitalisierung ebenso wie psychische Auffälligkeiten. Die drei Schülerinnen wollen aber auch über Jugendpartizipation und die stärkere politische Einbindung von Schülern in der Lokalpolitik diskutieren.

Teilnehmen können Interessenten auf der Plattform Instagram (@GrueneJugendBergstrasse) teilnehmen. red