  Corona-Testzentrum auch an der Kreisklinik Jugenheim

Südhessen. Die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg bieten am Klinikstandort Jugenheim ab Mittwoch, 17. März ein Test-Zentrum an. Für die Tests ist eine Terminbuchung notwendig. Diese ist ab Dienstag, also am Tag vor dem Start in Jugenheim, über die Homepage der Kreiskliniken unter www.kreiskliniken-darmstadt-dieburg.de/anmeldung-testzentrum/ möglich. In Jugenheim wird zunächst montags, mittwochs und freitags von 12 bis 14 Uhr und dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr getestet. Der Zugang zum Corona-Test in Jugenheim erfolgt über den Haupteingang der Klinik. Die Kreiskliniken bieten diese Tests so lange an, bis entsprechende Tests anderweitig, auch durch private Anbieter (wie etwa Apotheken) in der Breite vorgenommen werden können, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

