Hessen. An den Schulen in Hessen gibt es künftig keine Corona-Testpflicht mehr. Das betreffe sowohl die ungeimpften Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerschaft und die Angestellten in den Schulen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Diese Regelung gelte ab kommendem Montag. Für ein Stück Selbstverantwortung würden kostenlose Tests über die Schulen für die freiwillige Testung zu Hause zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1