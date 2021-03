Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind bereits einige Anlaufstellen für Corona-Schnelltests aktiv – unter anderem in Lorsch – wie Landrat Christian Engelhardt in der Corona-Pressekonferenz des Kreises berichtete.

Ergebnis und Zertifikat vor Ort

Getestet wird bereits im Testzentrum Frey-Kinzinger in Lorsch, genauso wie bei der Nanotrade GmbH in Mörlenbach. Außerdem ist seit gestern die Steinach Apotheke in Neckarsteinach dabei. Das Testzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe in Viernheim ist ab heute Anlaufstelle für die Tests – die vorläufigen Öffnungszeiten stehen auf der Website des Kreises. Die Apotheke Herms in Zwingenberg folgt am Montag.

Der Bund finanziert für alle Bürger mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest. „Apotheken haben den Vorteil, dass es davon ein recht dichtes Netz gibt. Außerdem arbeitet dort Fachpersonal und es gibt breite Öffnungszeiten“, sagte Engelhardt dazu.

Apotheken und private Anbieter

Die ersten – oben genannten – Anlaufstellen sind jeweils bereits mit Starttermin auf der Website des Kreises unter https://bit.ly/3vhvcyq zu finden, weitere folgen, wenn ein Startdatum bekannt ist. Neben den bislang bekannten Apotheken sind vom Kreis darüber hinaus unter anderem zwei private Anbieter – die Firma Nanotrade in Mörlenbach und die Firma Chemlab in Bensheim – beauftragt worden. Bei letzterer sind die Tests noch nicht kostenlos, weswegen sie auch noch nicht auf der Kreis-Seite aufgeführt ist. Grund hierfür sei, dass organisatorische Fragen geklärt werden müssen. „Es gibt keine Durchführungsverordnung des Landkreises. Die entsprechenden CoronaTestVO des Bundes liegt den Unternehmen allerdings ebenfalls seit Dienstag vor“, wie Engelhardt ergänzt.

Bei Doris Volk-Martienssen in der Apotheke Herms in Zwingenberg geht es ab Montag los: „Von Montag bis Samstag zwischen 9 und 11 Uhr kann man sich dann ohne Termin bei uns testen lassen. Vor der Apotheke haben wir einen Pavillon aufgestellt. Dort muss man sich anmelden und ein paar Fragen beantworten sowie Informationen hinterlegen. Dann entnehmen wir eine Probe und nach etwa 15 bis 20 Minuten gibt es das Ergebnis“, so Volk-Martienssen.

Wenn der Selbsttest positiv ist

Gut wäre es, wenn man so lange warten könne, denn dann erhalte man noch vor Ort das Zertifikat. Ansonsten bestehe die Möglichkeit, dass man es sich zuschicken lassen kann. „Wir haben genügend Tests, das sollte kein Problem sein. Bei starkem Ansturm bekommen wir wahrscheinlich eher ein Zeitproblem. Wir probieren es erst einmal so – das ist ja für uns alle Neuland.“

Wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz berichtet, gebe es auch bereits die ersten Personen, die sich aufgrund eines positiven Selbsttests beim Gesundheitsamt gemeldet haben. Über einen roten Button „positiver Coronatest“ auf der Kreiswebsite, komme man zu einem Kontaktformular, das an das Gesundheitsamt weitergeleitet werde. „Die Kollegen können auch einen PCR-Test vermitteln, der valider ist, wenn das nicht schon geschehen ist.“

Im Kreis seien inzwischen knapp 22 000 Personen geimpft. „16 203 haben die Erstimpfung erhalten, 5707 inzwischen auch die Zweitimpfung“, so der Landrat. Täglich erhalten derzeit knapp 1000 Personen eine Impfung, „und nächste Woche werden es voraussichtlich wieder mehr sein.“ Da der Kreis inzwischen auch eine Liste der über 80-Jährigen erhalten hat, die daheim geimpft werden möchten, werden diese nun abgearbeitet, um herauszufinden, welche davon inzwischen schon im Impfzentrum geimpft wurden. Der Impfstoff, der dem Kreis ab kommender Woche zusätzlich zu den bisherigen Impfdosen zur Verfügung stehe, gehe dann an niedergelassene Ärzte, die die betroffenen Personen zu Hause impfen. Außerdem starte in der kommenden Woche sowohl die Impfung in Behinderteneinrichtungen für Personen, die in die Kategorie zwei fallen, wie Menschen mit geistiger Behinderung.

„Das dezentrale Impfen in Kommunen, die weiter als 15 Kilometer vom Impfzentrum entfernt sind, startet am 17. März in Mörlenbach“, so Engelhardt. Danach folgen Fürth, Bürstadt, Lampertheim, Lindenfels, Birkenau und Viernheim.

Inzidenz unter dem Durchschnitt

„Am Montag beginnen wir auch mit den Gruppenimpfungen für Lehrer und Erzieher, die über das staatliche Schulamt angemeldet sind, was relativ viele gemacht haben“, berichtet der Landrat. Dazu werden die Öffnungszeiten des Bergsträßer Impfzentrums auf einen Zeitraum von sieben bis 22 Uhr erweitert. „In den zusätzlichen zwei Stunden werden die entsprechenden Lehrer und Erzieher geimpft, so dass wir im Kreis bereits am 23. März mit den Gruppenimpfungen fertig sein sollten.“ Die Inzidenz liege derzeit bei 67,87, wie Stolz berichtet. Damit liege der Kreis derzeit sowohl unter dem Landes- als auch dem Bundesschnitt. Aktuell weist die Hälfte der Städte und Gemeinden des Kreises eine Inzidenz von unter 50 auf. Abzuwarten bleibe, wie sich die Zahlen durch die Selbsttests entwickeln. Die Anzahl der Betroffenen, die stationär behandelt werden, sei konstant geblieben und der Altersdurchschnitt der Patienten liege wieder unter 70 Jahren. „Positiv ist auch, dass der Anteil der über 70-Jährigen am Infektionsgeschehen signifikant sinkt.“

Kreisturnhallen öffnen am Montag

Derzeit seien außerdem neun Schulen und drei Kitas mit jeweils ein bis zwei Betroffenen gemeldet und erfreulicherweise keine Pflegeeinrichtungen. Von den Gemeinschaftsunterkünften sei eine betroffen. Derzeit sind 1373 Fälle von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen bei der Bußgeldstelle in Bearbeitung, wie der Kreisbeigeordnete Karsten Krug meldet. Gute Nachrichten hatte Landrat Engelhardt für die Sportler, denn die Kreisturnhallen sind ab Montag wieder – unter Einhaltung der geltenden Maßnahmen – für Vereinssport geöffnet.