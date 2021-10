Corona-Schnelltests ab Montag meistens kostenpflichtig

Hessen. Corona-Schnelltests sind ab Anfang nächster Woche auch in Hessen nur noch für einen kleinen Personenkreis kostenlos. Die von Montag (11. Oktober) an geltenden Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums gilt jedoch ausdrücklich nur für Bürger, die keine Symptome einer Sars-CoV-2-Infektion aufweisen. Bei möglichen Anzeichen auf eine Covid-Erkrankung sei ein Test Teil der ärztlichen Versorgung, erklärte das hessische Sozialministerium am Dienstag in Wiesbaden.

Generell gratis bleiben die Antigen-Schnelltests demnach für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren. So können Kinder von 12 bis 17 Jahren und Schwangere noch bis 31. Dezember mindestens einen kostenlosen Test pro Woche machen. Grund ist, dass für sie erst seit kürzerer Zeit eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt. Daher soll noch länger Zeit für eine Impfung bleiben.

Generell weiter gratis testen lassen können sich laut der Verordnung Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder erst in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf Jahre alt geworden sind. Gratis bleibt es unter anderem auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen.

Die Höhe der künftigen Kosten eines Antigen-Schnelltests legen die einzelnen Teststellen in Hessen nach Angaben des Sozialministeriums ab dem 11. Oktober selber fest. Die Kosten können demnach variieren. Eine Bescheinigung über das Testergebnis erfolge wie bisher. Die Ergebnismitteilung sowie die Erstellung eines digitalen Covid-19-Testzertifikats über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts müssen die Teststellen ebenfalls anbieten und das Ergebnis auf Wunsch der getesteten Person auch über die Corona-Warn-App übermitteln.

