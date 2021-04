Frankfurt. In Frankfurt haben sich nach der kurzfristigen Absage einer groß angekündigten Kundgebung gegen die Corona-Politik vereinzelt Gruppen von Protestierern gebildet. Nach Angaben der Polizei kamen am Sonntag am ursprünglichen Versammlungsort rund 200 Menschen zusammen. Zuvor sei dieses Treffen als neue Demonstration angemeldet worden.

Die Polizei habe dies unter der Auflage, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie eine Abstandsregelung einzuhalten, genehmigt. Die Teilnehmer standen der Polizei zufolge teils weit auseinander, einige hätten Pappschilder getragen. Es habe aber auch Teilnehmer gegeben, welche die Abstands- und Maskenpflicht nicht eingehalten hätten, sagte eine Polizeisprecherin. Zwischenfälle zwischen den Demonstranten und der Polizei seien nicht bekannt.

Außerdem versammelten sich den Angaben zufolge rund 100 Demonstranten in der Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese Gruppe sei über Lautsprecher aufgefordert worden, sich aufzulösen, teilten die Beamten mit. Sie wollten bei beiden Treffen die Beachtung der Hygieneregeln kontrollieren.

