Im Kreis Bergstraße gab es am Wochenende 32 neue Corona-Fälle, davon 24 am Samstag. Die Gesamtzahl der bisherigen Infektionen stieg damit auf 10 472. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Wie aus einer Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 260 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 95,90 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz)

