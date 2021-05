Corona-Krise lässt Zahl der Langzeitarbeitslosen wachsen

Hessen. In der Corona-Krise bleiben viele Menschen in Hessen länger arbeitslos. Gründe sind die geringere Einstellungsbereitschaft der Betriebe sowie fehlende Qualifikationen derjenigen, die ihren Job verloren haben. Laut einer Mitteilung der hessischen Regionaldirektion der Arbeitsagentur waren im April dieses Jahres rund 69 000 Menschen in Hessen länger als zwölf Monate ohne Job und damit langzeitarbeitslos. Das waren 44 Prozent mehr als vor einem Jahr und rund 37 Prozent aller Arbeitslosen in dem Bundesland.

Vom Höchststand aus dem Jahr 2007 mit 115 000 Langzeitarbeitslosen ist das zwar noch ein gutes Stück entfernt, aber Direktionschef Frank Martin rechnet auch im laufenden Jahr mit weiter steigenden Zahlen. Langzeitarbeitslosigkeit trifft vor allem Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation. Im Jahresdurchschnitt 2020 hatten zwei von drei Langzeitarbeitslosen in Hessen keine Berufsausbildung.