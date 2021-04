Corona-Kontrollen statt Weinlagenwanderung und Maifeiern

Bergstraße. Von Sina Roth

AdUnit urban-intext1

Dass die Weinlagerung und Maifeiern in diesem Jahr erneut nicht stattfinden können, bedauert Landrat Christian Engelhardt, wie er in der jüngsten Corona-Pressekonferenz betonte.

Die Absage der Veranstaltungen und Ankündigung von Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen haben die Städte Heppenheim, Bensheim, Zwingenberg und der Weinbauverband Hessische Bergstraße in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „Ich finde es schade, persönlich und als Landrat“, so Engelhardt. „Einerseits macht es das Leben ärmer, gleichzeitig fällt eine wichtige Betriebsplattform weg. Ich hoffe, dass Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte wieder möglich sind, beginnend mit Weinmarkt und Winzerfest.“ Gesundheitsdezernentin Diana Stolz betonte, dass es jedoch ein notwendiger Schritt sei und appellierte an die Bergsträßer, zu überlegen, was verzichtbar ist.

Denn weiterhin seien neben Clustern in Betrieben die Fallzahlen im familiären Kontext hoch. Insbesondere jüngere Generationen infizieren sich derzeit. „Die Altersinzidenz der 0 bis 40-Jährigen liegt über 200, in den danach folgenden Gruppen flacht es extrem ab“, so Stolz. Das Durchschnittsalter betrage 39 Jahre. Auf den Intensivstationen habe dies zur Folge, dass die Betten länger belegt sind.

AdUnit urban-intext2

„Die Inzidenz aktuelle beträgt 149,01“, meldet Stolz. 12 Schulen, sechs Kitas und 10 Gemeinschaftsunterkünfte seien betroffen, mit zwischen einer und sieben Personen.

Die Inzidenzwerte für Kommunen veröffentliche das Gesundheitsamt nicht, da diese nicht das Infektionsgeschehen abbilden; Einzelfälle zu starken Schwankungen führen. Zudem gelte, sich von Inzidenzen als Maßstab zu verabschieden. Die Bezeichnung Werktage zur Aufhebung von Maßnahmen der Notbremse binde übrigens Samstage, nicht aber Feiertage ein. Die Maßnahme greife dann am übernächsten Tag.

AdUnit urban-intext3

Rekord bei Erstimpfungen pro Tag

„Inzwischen sind über 50 000 Personen im Kreis erstgeimpft“, meldet der Landrat. Die Zahl der No-Shows sei ebenfalls zurückgegangen. Am Donnerstag habe es einen Rekord gegeben: „Mit 1259 haben wir an diesem Tag so viele Leute im Impfzentrum erstgeimpft, wie noch nie.“ Dabei sei der Wert jedoch nicht viel steigerbar, da die Zahl der Erstimpfungen durch die Zweitimpfungen zurückgehe, da diese sich den Platz teilen. „Das Land hat uns mitgeteilt, dass jetzt alle Personen aus den Impfprioritätsgruppen eins und zwei einen Impftermin bekommen haben. Außerdem sind seit Freitag Personen der dritten Gruppe an der Reihe. Diese können sich jetzt auch für die Nachrückerliste anmelden.“

AdUnit urban-intext4

Der Kreis habe am vergangenen Samstag als erster in Hessen mit den Sonderimpfterminen für Feuerwehr und Rettungsdienste begonnen. Voraussichtlich seien diese Termine in etwa einer Woche abgeschlossen, die im Foyer der Weststadthalle laufen. Die niedergelassenen Ärzte haben in dieser Woche doppelt so viele Dosen wie in der Woche davor erhalten, kommende Woche soll die Zahl nochmals steigen. Zahlen zu diesen Impfungen im Kreis gebe es nicht, Hessen-Daten könne man auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) finden.

„Wo man einen Negativnachweis bei sich führen muss (ein Schnelltest oder Selbsttest vor Ort), wird ab sofort auch der Nachweis des vollständigen Impfschutzes anerkannt“, wie der Landrat berichtet. Derzeit erfordere dieser einen Abstand von 14 Tagen zur Zweitimpfung. „Lockerungen für Geimpfte sehe ich als zwingend an. Denn wer durch den Impfschutz ein geringeres Risiko darstellt, kann nicht gleichermaßen eingeschränkt werden“, so der Landrat auf Anfrage. „Es ist wichtig, dass alle schnell ein Impfangebot bekommen, um das Gefühl von Ungerechtigkeit zu vermeiden.“