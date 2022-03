Wiesbaden. Das hessische Corona-Kabinett entscheidet an diesem Montag darüber, welche Schutzmaßnahmen künftig für die Bevölkerung noch gelten werden. Im Anschluss an die Sitzung (17.15 Uhr) werden Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden über die Ergebnisse berichten. Die hessische Corona-Verordnung gilt bist zum 2. April. Nach dem geänderten Bundesinfektionsschutzgesetz sind künftig nur noch sogenannte Corona-Basisschutzmaßnahmen möglich.

