  Corona-Kabinett der Landesregierung tagt am Dienstag und informiert danach über künftige Regelungen

Hessen. Das Corona-Kabinett der schwarz-grünen Landesregierung wird an diesem Dienstag über die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte beraten und die neuen Regeln für die hessische Bevölkerung festlegen. Die Beratungen von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit den Regierungschefs der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dauerten am Montagabend noch an. Wegen der steigenden Corona-Zahlen wird bundesweit jedoch mit einer generellen Verlängerung des Lockdowns gerechnet. Bouffier wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden erklären, welche Maßnahmen künftig zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Hessen gelten.

