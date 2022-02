Corona-Kabinett beschließt Lockerung der Corona-Regeln ab Montag

Hessen. Das Land Hessen lockert von Montag an seine Corona-Regeln. Das beschloss das Corona-Kabinett am Freitagabend, wie die Staatskanzlei am Samstag in Wiesbaden mitteilte. Demnach entfällt ab kommender Woche unter anderem im gesamten Einzelhandel die bislang geltende 2G-Regel (Zutritt für Geimpfte oder Genesene). Zudem werden für Großveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte die Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung am Mittwoch in Aussicht gestellt. Die Landesregierung musste sie allerdings noch beschließen.