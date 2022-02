Corona-Jahre bereiten vielen Vereinen Nachwuchssorgen

Hessen. Fastnacht, Musik, Sport - zwei Jahre Corona haben den Vereinen in Hessen zugesetzt. Auch wenn sich die Zahl der Neuanmeldungen derzeit wieder zu erholen scheint: Die Suche nach Nachwuchs bleibt schwierig. Denn die Pandemie ist nicht der einzige Grund, warum junge Menschen Vereinen den Rücken kehren. Es gibt aber auch Ausnahmen: Die Lust am Theaterspielen zum Beispiel scheint bei jungen Menschen in Hessen ungebrochen zu sein.

Bei den Faschingsvereinen hat Corona Spuren hinterlassen. "Die Herausforderung ist, dass durch die Coronaschutzmaßnahmen kaum Training stattfinden konnte und es gab auch fast keine Auftrittsmöglichkeiten. Dadurch ist es sehr schwer, neue Mitglieder bei Veranstaltungen zu finden", sagte Lars Reiße, Präsident der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften, bei der sieben Vereine engagiert sind.

Auch die hessischen Sportvereine leiden unter der Pandemie. Das habe sich vor allem im ersten Corona-Jahr bemerkbar gemacht. "Inzwischen beobachten wir eine Stabilisierung der Zahlen. Der drastische Mitgliederverlust konnte gestoppt werden", sagte Juliane Kuhlmann, Vorsitzende der Sportjugend Hessen und Vizepräsidentin für Kinder- und Jugendsport.

Die Corona-Pandemie habe viele Musikspielvereine hart getroffen, berichtet Ralf Bämpfer, Vorstandsmitglied des Spielmanns- und Fanfarenzugs Rotenburg an der Fulda im Nordosten von Hessen. Veranstaltungen und Auftritte seien in den vergangenen zwei Jahren immer wieder abgesagt worden, das habe vielen Musikern die Freude am Üben verdorben.

Anders sieht es beim theaterbegeisterten Nachwuchs aus: "Obwohl wir in den Jahren 2020 und 2021 keinen regulären Proben- und Spielbetrieb durchführen konnten, hat unser Vereinsnachwuchs sehr treu, engagiert und unverdrossen das Interesse bewahrt", erklärte Theo Berlitz von der Freilichtbühne Twiste im nordhessischen Twistetal.