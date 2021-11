Corona-Inzidenzwerte in Hessen wieder gestiegen

Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist am Mittwoch in Hessen wieder leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums und des Berliner Robert Koch-Instituts nach 122,9 am Vortag bei 126,3 (Stand 00.00 Uhr). Innerhalb von 24 Stunden wurden 1764 Neuinfektionen im Bundesland registriert. Laut RKI starben elf weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, das Ministerium sprach von zehn weiteren Todesfällen.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz stieg wieder leicht an auf 3,61. Eine Woche zuvor waren es 3,5 Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Auf hessischen Intensivstationen waren am Dienstag (Stand 11.00 Uhr) 186 Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Bei 171 wurde eine Sars-CoV-2-Infektion bestätigt, bei 15 bestand den Angaben zufolge der Verdacht. Eine Woche zuvor lagen 162 Patienten auf den Intensivstationen.

Die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenbelegung sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der aktuellen Corona-Lage. Überschreiten sie bestimmte Grenzen, greifen laut einem zweistufigen Konzept des Landes weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Dies geschieht, wenn die Hospitalisierungsinzidenz über 8,0 steigt oder die Intensivbettenbelegung über 200.

