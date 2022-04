Corona-Inzidenzen in Hessen sinken deutlich

Hessen. Die Corona-Inzidenzen sind in Hessen deutlich gesunken. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche betrug am Dienstag 786,6, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Einen Tag zuvor lag dieser Wert bei 906,7. Die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden bei 3,31 nach 4,35 am Montag. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 6,31.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Inzidenz gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten bezogen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

Das RKI wies jedoch darauf hin, dass es wegen der Osterfeiertage und Ferien und des damit verbundenen geringeren Test- und Meldungsaufkommens zu Verzerrungen bei der Datenlage kommen könne.

Innerhalb eines Tages wurden landesweit 3475 neue Infektionen gemeldet. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 1 615 170 Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb konstant. Seit Beginn der Pandemie starben 9769 Menschen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Dienstag 129 Patienten mit Covid-19, von denen 52 invasiv beamtet werden mussten (Stand 10.05 Uhr).