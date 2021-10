Corona-Inzidenz weiter gestiegen

Hessen. In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen am Wochenende weiter gestiegen. Am Sonntag lag sie bei 79,3 nach 73 am Samstag. Das teilte das hessische Sozialministerium in Wiesbaden mit (Stand Sonntag 00.00 Uhr). Binnen eines Tages sind in Hessen 893 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Krankenhäusern waren nach Angaben des Sozialministeriums 132 Betten auf den hessischen Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Bei 125 von ihnen wurde eine Infektion mit Sars-CoV-2 bestätigt, bei sieben bestand der Verdacht (Stand Samstag 11.00 Uhr).

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Sonntag 2,38. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 2,3. Die Zahl beschreibt, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus aufgenommen wurden.