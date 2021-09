Kreis Bergstraße. Der Corona-Inzidenzwert für den Kreis Bergstraße hat am Freitag (03.09.) die Schwelle von 100 deutlich überschritten und liegt jetzt bei 109,2. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervor. Damit wird der Kreis Bergstraße wie angekündigt eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Dienstag in Kraft treten soll. Ab dann gelten bis auf Weiteres die verschärften Regeln, die das Land Hessen bei einer Inzidenz ab 100 vorsieht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1