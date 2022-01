Corona-Inzidenz steigt weiter / Entlastung in Hessens Kliniken

Hessen. Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen am Freitag weiter steigt, entspannt sich die Lage in den Kliniken. Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Sozialministeriums am Freitag bei 2,62 und damit erstmals seit gut zehn Tagen unter dem Wert von 3. Dieser wichtige Wert zur Einschätzung der Pandemie-Lage gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stiegen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auf 522,1 nach 468,2 am Vortag (Stand 3.20 Uhr). Nur noch 5 der 26 Kreise oder kreisfreien Städte sind unter dem für Hotspot-Regelungen wichtigen Wert von 350.

Innerhalb eines Tages wurden 7625 Neuinfektionen sowie 2 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 534 213 Corona-Fälle in Hessen. 8663 Menschen starben an oder mit dem Erreger.

Elf Kommunen gelten mittlerweile als Corona-Hotspot. Dies gilt, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über dem Wert von 350 liegt. Damit treten in betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten verschärfte Kontakt- und Hygieneregeln in Kraft. Dazu gehören ein Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt drinnen die 2G-Plus- und draußen die 2G-Regel. Mit dem Landkreis Bergstraße, dem Rheingau-Taunus-Kreis und dem Wetteraukreis kommen dem Ministerium zufolge am Samstag drei weitere Kommunen hinzu.

Hotspot-Kommunen sind in Hessen die Städte Frankfurt mit einer Inzidenz von 860,2, Wiesbaden (693,4), Darmstadt (663,4), Offenbach (576) und Kassel (500,4), der Hochtaunuskreis (666,3) sowie die Landkreise Offenbach (504), Fulda (566,8) und Darmstadt-Dieburg (545,5). Seit Freitag sind der Kreis Groß-Gerau (577,2) und der Main-Kinzig-Kreis (452,9) Hotspots.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen am Freitag laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 206 erwachsene Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Infektion; 122 von ihnen wurden beatmet (Stand: 9.05 Uhr).