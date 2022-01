Corona-Inzidenz landesweit auf über 700 gestiegen

Hessen. In Hessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neunfektionen über den Wert von 700 gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichte nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag 739,6 nach 694,9 am Vortag (Stand: 03.27 Uhr). Binnen 24 Stunden wurden demnach 10 179 Neuinfektionen und 13 weitere Todesfälle registriert. Landesweit gab es seit Beginn der Pandemie 575 471 registrierte Infektionen und 8712 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die für die Pandemie-Einschätzung wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Sozialministeriums am Donnerstag auf 3,83 nach 3,73 am Vortag; vor einer Woche hatte die Zahl bei 3,05 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.