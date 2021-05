Corona-Inzidenz jetzt bei 63

Darmstadt. Für die Wissenschaftsstadt Darmstadt sind am Freitag (24.05.) 16 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 5661 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 5510 davon betrachtet das Gesundheitsamt als wieder genesen. Es gab zwei weitere Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 63.

In den Darmstädter Kliniken stehen laut Pressemitteilung die Zeichen auf vorsichtige Besserung der bisher höchst angespannten Lage. Alle Prognosen für das Versorgungsgebiet 6 erwarten einen weiteren Rückgang der Patientenzahlen in stationärer Versorgung. Allerdings nimmt gleichzeitig die Belastung im intensivmedizinischen Bereich der Non-Covid-Versorgung wieder zu. Nach wie vor ist es so, dass hessenweit der Großteil der Covid-Patienten zwischen 60 und 70 Jahren ist. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 9 (14), im Elisabethenstift 9 (1) und im Alice-Hospital 4 (0) Patientinnen und Patienten mit Covid-19. In den Kinderkliniken befinden sich 3 Patientinnen und Patienten.