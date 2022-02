Corona-Inzidenz in Hessen verharrt auf hohem Niveau

Coronavirus. Innerhalb eines Tages sind in Hessen 16 079 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert dabei auf hohem Niveau: Nach 1670 neuen Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche am Montag betrug der landesweite Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag 1664 (Stand: 4.51 Uhr). Im Zusammenhang mit Covid-19 starben zehn weitere Menschen. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 8918. Infiziert haben sich seither 833 168 Menschen.

Die für die Einschätzung der Pandemie wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Sozialministeriums am Dienstag bei 5,97 nach 5,61 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte der Wert 5,74 betragen. Er gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.

In fünf hessischen Kommunen liegt die Corona-Inzidenz über 2000. Den höchsten Wert meldete Frankfurt mit 2463,7. In Stadt und Landkreis Offenbach lag der Wert bei 2263,7 beziehungsweise 2162,4. Im Main-Kinzig-Kreis kletterte die Inzidenz auf 2101,3. In Wiesbaden betrug sie 2085,0.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Hessen wurden am Dienstag 211 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 12.05 Uhr). Das geht aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Von ihnen mussten 95 beatmet werden.

