Corona-Inzidenz in Hessen steigt deutlich

Hessen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hessen deutlich gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Donnerstag bei 874,8 nach 795,2 am Vortag (Stand 3.09 Uhr). Die Inzidenz bezieht sich auf die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 17 166 neue Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie lag damit bei 1 646 121. Es kamen 21 neue Todesfälle hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 9811 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gezählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz ist am Donnerstag gestiegen. Sie lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden bei 4,83. Am Mittwoch lag dieser Wert bei 3,64, vor einer Woche aber bei 6,18. Diese Inzidenz gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten bezogen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag 126 Patienten mit Covid-19, von denen 53 invasiv beamtet werden mussten (Stand 10.05 Uhr).

Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen verzerrt sind. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2