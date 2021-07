Corona-Inzidenz in Hessen steigt / 156 Neuinfektionen

Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hessen am Mittwoch wieder gestiegen. Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) lag der Wert der Neuinfizierten je 100 000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen bei 9,8. An den beiden Vortagen lag dieser Wert bei 9,3 beziehungsweise 9,6.

Binnen eines Tages wurden 156 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich bislang 291 984 Menschen in Hessen. Das RKI meldete vier neue Todesopfer. Im Bundesland starben bislang 7561 Menschen an oder mit dem Virus.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Mittwoch 55 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 6.19 Uhr). Von ihnen wurden 25 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.