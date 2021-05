Corona-Inzidenz in Hessen sinkt weiter: 240 Neuinfektionen

Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronainfektionen in Hessen ist nach Daten des Robert Koch-Instituts am Dienstag auf 87 gesunken (Stand 0.00 Uhr). Am Vortag lag sie bei 92,6. Innerhalb eines Tages seien 240 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 279 582 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 16 auf nun 7151.

AdUnit urban-intext1

Mit dem Inzidenzwert wird die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen erfasst. Die Bundes-Notbremse, mit der Beschränkungen bei steigenden Infektionszahlen automatisch ab dem Inzidenz-Wert von 100 greifen, gilt allerdings nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Nach einer Auflistung des Landes gelten nach wie vor für sechs Kommunen Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie.