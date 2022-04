Corona-Inzidenz in Hessen sinkt auf 1055,2

Hessen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Hessen erneut gesunken. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank von 1081,5 auf 1055,2. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsbehörden 12 494 neue Corona-Infektionen sowie 15 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Das hessische Sozialministerium in Wiesbaden meldete eine Hospitalisierungsinzidenz von 6,18. Am Vortag lag dieser für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Wert bei 6,09. Er gibt an, wie viele Patienten bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind. Vor einer Woche betrug er 6,52.

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Donnerstag 136 Patienten mit Covid-19, von denen 53 invasiv beamtet werden mussten. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen annähernd 1,6 Milionen Infektionen registriert. 9761 Menschen starben an oder mit dem Virus.