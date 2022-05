Corona-Inzidenz in Hessen gesunken - keine Meldung am Wochenende

Hessen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen hat am Montag bei 739,7 gelegen. Der Wert, den das Robert Koch-Institut bekanntgab (Stand: 3.11 Uhr), beschreibt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Er sank demnach weiter. Auch wurden keine neuen Ansteckungen und keine weiteren Todesfälle registriert. Die Gesundheitsämter melden seit Anfang Mai die Infektionszahlen von Wochenend- und Feiertagen allerdings erst am folgenden Arbeitstag. Dadurch kann es zu Verzerrungen der Zahlen kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums am Montag bei 4,39 nach 5,13 am Freitag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 4,83 gelegen.

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin am Montag 113 Patienten mit Covid-19; 39 von ihnen mussten beatmet werden (Stand: 12.05 Uhr).