Corona-Inzidenz im Kreis Bergstraße liegt bei 1687,7

Corona 270 "Spaziergänger" in Bensheim und Auerbach

Auch am Rosenmontag waren in Bensheim wieder „Spaziergänger" unterwegs, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Die Polizei zählte in der Innenstadt rund 220 Teilnehmer, in Auerbach waren es um die 50. „Damit war Bensheim wieder an der Spitze in unserem Einzugsgebiet", erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt auf Nachfrage. Insgesamt habe man 39 solcher Veranstaltungen mit 1320 Personen am Montagabend gehabt. Zu Zwischenfällen kam es nach Polizeiangaben nicht. „Es lief alles ohne Störungen ab." Lediglich in Dieburg und Rüsselsheim habe man die Teilnehmer auf die Abstände hinweisen müssen. Nach Bensheim verzeichneten die Beamten die meisten „Spaziergänger" in Groß-Umstadt (140) und Rüsselsheim (120). In der größten Stadt im Kreis Bergstraße wird mit den unangemeldeten Kundgebungen seit Ende des Jahres der Unmut über die Einschränkungen durch die Pandemie und die angekündigte Impfpflicht zum Ausdruck gebracht. Ausgangspunkt ist zumeist der Marktplatz, von dort aus ziehen die Teilnehmenden dann durchs Zentrum.

