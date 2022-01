Corona-Inzidenz an der Bergstraße steigt deutlich über 900

Wiesbaden/Bergstraße. Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße nimmt weiter zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) deutlich über der 900er-Marke – bei einem Wert von 929,8. In ganz Hessen liegt der Wert noch einmal höher, nämlich bei 1093,4.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen zwei Patienten eine invasive Beatmung benötigen.

Insgesamt 13 385 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionsfälle im Bundesland stieg damit auf 637 391.

Insgesamt 8766 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 27 mehr als am Vortag. red

