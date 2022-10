Weiterhin hoch bleiben die Corona-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße. Doch zumindest der starke Anstieg ist zunächst einmal gestoppt.

Am heutigen Freitag meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - von 825,7. In der vorangegangenen Woche war der Wert mit 823,5

...