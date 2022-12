Seit zwei Wochen ist wieder ein langsamer, aber kontinuierlicher Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße zu beobachten. Die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei einem Wert von 268 – nach 212 und 183 in den beiden vorangegangenen Wochen.

Im

...