Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße gehen zurück

Lautertal Gemeinde empfiehlt weiterhin Masken

Die Gemeinde Lautertal hat neue Regelungen für Trauerfeiern und Bestattungen veröffentlicht. Sie berücksichtigen die gelockerten Regelungen zum Schutz vor Corona-Infektionen, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Nach der neuen Verordnung des Bundes werde auf eigenverantwortliches Handeln in der Pandemie gesetzt. „Danach ist jede Person angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Die allgemeinen Empfehlungen zu Hygiene und Tragen einer medizinischen Maske, insbesondere in Innenräumen und in Gedrängesituationen, sollen eigenverantwortlich und situationsangepasst berücksichtigt werden", schreibt die Verwaltung dazu. Es werde daher weiterhin dringend empfohlen, in den Trauerhallen eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Eine Pflicht dazu lasse sich wegen der neuen rechtlichen Regelungen allerdings nicht mehr begründen. red

