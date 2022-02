Corona in Hessen: Die meisten Corona-Regeln sollen wegfallen

Coronavirus. Das hessische Corona-Kabinett will am Montag in Wiesbaden die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln festzurren. Im Anschluss an das Treffen informieren Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) die Öffentlichkeit über die Beschlüsse (15 Uhr). Nach knapp zwei Jahren Pandemie sollen die meisten Regeln schrittweise wegfallen.

Bouffier hatte nach den Beratungen von Bund und Ländern vergangene Woche bereits angekündigt, dass bis zum 19. März die Einschränkungen weitgehend aufgehoben werden. Grund sei die "allgemeine Erwartung", dass die Omikronwelle ihren Höhepunkt erreicht hat und zurückgeht.

Corona-Einschränkungen bis 19. März weitgehend aufheben

Zunächst sollen die Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte wegfallen. Für Ungeimpfte gelten dagegen weiter die bisherigen Regeln - sie dürfen sich maximal mit Angehörigen des eigenen Haushalts und zwei weiteren Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Für den privaten Raum werden die Kontaktbeschränkungen in Hessen lediglich empfohlen.

Ein weiterer geplanter Lockerungsschritt sieht ab dem 4. März vor, dass auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder Restaurants, Kneipen und Hotels besuchen können (3G-Regelung). Derzeit gilt in Innenbereichen der Gastronomie 2G plus - nur Geboosterte dürfen ohne zusätzlichen Test rein, Ungeimpfte gar nicht.

Für überregionale Großveranstaltungen - dazu zählen auch Sporthallen und Fußballstadien - sollen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Innen soll eine Auslastung bis 60 Prozent der Höchstkapazität erlaubt werden, maximal aber 6000 Zuschauer. Im Außenbereich soll die Höchstgrenze bei 75 Prozent der Kapazität oder maximal 25 000 Zuschauern liegen.