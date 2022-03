Corona-Impflicht im Gesundheitswesen kommt in Hessen stufenweise

Hessen. Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen ab Mitte März soll in Hessen stufenweise umgesetzt werden. Wie das Sozialministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte, melden die Einrichtung zunächst bis Ende März an die Gesundheitsämter, welche Mitarbeiter keinen Nachweis vorgelegt haben. Anschließend sollen diese Beschäftigten vom Gesundheitsamt dazu aufgefordert werden, diesen Nachweis nachzureichen. Es gilt eine vierwöchige Frist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschieht dies nicht, dann kann das Gesundheitsamt ein Bußgeld verhängen - in Hessen drohen 2500 Euro. "Es soll außerdem zu einer Impfberatung einladen und hieran anschließend ein Impfangebot unterbreiten", erläuterte das Sozialministerium. Erst in einer letzten Stufe prüfe das Gesundheitsamt - unter Einbeziehung der Einrichtung - ein mögliches Tätigkeitsverbot. Dieses solle frühestens sechs Wochen nach Entscheidung des Gesundheitsamts wirksam werden.

Vom 15. März an gilt in Deutschland eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. In Hessen betrifft dies 247 600 Beschäftigte etwa von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Arztpraxen. Laut Ministerium sind vorliegenden Daten zufolge rund 22 100 Beschäftigte nicht geimpft oder haben in entsprechenden Umfragen keine Angabe zu ihrem Impfstatus gemacht.