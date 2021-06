Corona-Gefahrenlage etwas herabgestuft

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Wegen der entspannteren Corona-Lage gilt nach sechs Monaten erstmals wieder eine mildere Risikobewertung für Deutschland. Die Gefahrenlage werde von „sehr hoch“ auf „hoch“ gesetzt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Mehrere Bundesländer kündigten spürbare Lockerungen an.

Dabei liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit 35,2 erstmals seit drei Wochen wieder etwas höher als am Vortag. Spahn und das Robert Koch-Institut (RKI) werteten dies zwar nicht als Trendwende. Allerdings seien Wachsamkeit und Schutzmaßnahmen weiter nötig, damit es nicht wieder zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen komme. „Es gibt zu viele Beispiele auf der Welt, wo dann noch einmal etwas schiefgegangen ist“, mahnte der Gesundheitsminister..

Am 11. Dezember war die Risikobewertung für Deutschland nach oben gestuft worden. Spahn sagte: „Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser, aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie.“ Die neue Einschätzung sei „ein Signal“ dafür, dass die sehr schwierige Situation mit der zweiten und dann der dritten Corona-Welle gebrochen sei. RKI-Präsident Lothar Wieler sagte: „Jetzt müssen wir diesen Erfolg nutzen, um die Infektionszahlen weiter zu senken. Lassen Sie uns dafür den Sommer nutzen.“

Inzidenz im Kreis bleibt bei 39,9

Für den Kreis Bergstraße wurden am Montag 32 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, u. a. in Bensheim (5), Einhausen (1), Heppenheim (1), Lorsch (1) und Zwingenberg (2). An Einrichtungen aktuell betroffen ist laut Mitteilung des Kreises u. a. eine Gemeinschaftsunterkunft in Bensheim. Der Inzidenzwert des Kreises wurde vom Robert-Koch-Institut mit 39,9 angegeben und blieb damit auf dem Wert vom Montag.

Im Impfzentrum des Kreises in Bensheim sind mittlerweile (Stand Montag) 77 032 Erstimpfungen und 33 681 Zweitimpfungen erfolgt. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist weiter stabil. Sie lag am Dienstag bei 42,5, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Montag hatte sie 42,1 betragen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 115 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, weitere 16 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen hinzu.

In Hessen sind nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) zwei mögliche Betrugsfälle in Corona-Testzentren registriert worden. In einem Fall wurde demnach ein Testtermin gebucht und im Voraus bezahlt, zum besagten Termin soll das Testzentrum aber geschlossen gewesen sein. In dem anderen Fall handelt es sich um einen möglichen Betrug in Gießen, der am Montag bekanntgeworden war. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird gegen zwei Angehörige einer Teststelle ermittelt. Den beiden Männern wird demnach vorgeworfen, gefälschte PCR-Testergebnisse übersandt und pro Test zu Unrecht 79,90 Euro eingenommen zu haben.

Darüber hinaus seien dem LKA keine ähnlich gelagerten Fälle übermittelt worden, auch keine betreffend der Hygienesituation, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Das Frankfurter Gesundheitsamt bestätigte derweil, dass die Behörde die Beauftragung der Stadt für zwei Testzentren wegen „relevanter Mängel bei der Testdurchführung“ widerrufen musste.

Betriebsärzte ab Montag dabei

Ab Montag dürfen auch die Betriebsärzte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen impfen. Rund die Hälfte der 12 000 Betriebsärzte hat Impfstoff geordert. Die Bestellungen laufen wochenweise. Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, bezweifelt, dass die Unternehmen genügend Impfstoff erhalten. „In den Belegschaften könnte deutlich mehr verimpft werden, als derzeit vorgesehen. Hier zeigt sich, dass die Verfügbarkeit der Impfstoffe immer noch hinter dem Bedarf zurückbleibt“, kritisiert Schnabel und bemängelt, dass die Betriebsärzte „nur sehr kurzfristig erfahren, wie viele Impfdosen sie bekommen“. Auch könnten sie nicht darauf vertrauen, dass sie Fehlmengen eine Woche später erhalten. „Das erschwert das betriebliche Impfen und wirkt wie eine Bremse“, so Schnabel. red/dpa