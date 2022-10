Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hilfsorganisation Corona, Flut, Flüchtlinge - so viele Herausforderungen wie nie für das DRK

Bergstraße. Das DRK als Hilfsorganisation war in den 75 Jahren seines Bestehens wohl noch nie so gefordert wie in jüngster Vergangenheit. Erst kam die Pandemie, dann die Flutkatastrophe im westlichen Bundesgebiet und schließlich der Krieg in der Ukraine, der erneut zu einer Vielzahl an Geflüchteten führt.